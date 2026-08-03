JOSEP PONS / MARIE-PIERRE LANGLAMET HALLE AUX GRAINS Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOSEP PONS / MARIE-PIERRE LANGLAMET

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – 68 EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-25 20:00:00

fin : 2027-02-25 21:30:00

Date(s) :

2027-02-25

Le chef Josep Pons aime-t-il se faire du cinéma sur l’écran noir de ses nuits blanches ?

Ce fidèle de l’Orchestre du Capitole allie dans ce programme deux partitions inoubliables du grand Nino Rota, destinées à accompagner des chefs-d’œuvre de Visconti et Fellini, Le Guépard et La Strada. Marie-Pierre Langlamet, harpiste solo du prestigieux Orchestre philharmonique de Berlin depuis 1993, mène en parallèle une carrière de soliste internationale. Le Concerto pour harpe de Ginastera, partition en Technicolor, donne une opportunité fabuleuse de dépoussiérer la harpe et de découvrir une interprète alliant élégance et générosité. 5 .

HALLE AUX GRAINS 1 Place Dupuy Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billeterie@capitole.toulouse.fr

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English :

Does Chef Josep Pons enjoy watching movies on the black screen during his sleepless nights?

L’événement JOSEP PONS / MARIE-PIERRE LANGLAMET Toulouse a été mis à jour le 2026-07-30 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE