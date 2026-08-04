JOSEPH COLLEJA Place du Capitole Toulouse

Informations pratiques

Toulouse

JOSEPH COLLEJA

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 20 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-15 16:00:00

fin : 2026-11-15 17:30:00

Date(s) :

2026-11-15

Timbre doré, vibrato frémissant, legato d’une élégance souveraine Joseph Calleja perpétue l’art des grands ténors lyriques du siècle passé.

Né à Malte en 1978, il découvre l’opéra à treize ans grâce au film Le Grand Caruso, ignorant qu’il gagnerait le Concours Caruso de Milan quelques années plus tard. Il signe chez Decca à vingt-cinq ans et s’impose sur les plus grandes scènes internationales. Du Met à Covent Garden, de Vienne à Bastille, il triomphe en Duc de Mantoue, Alfredo, Rodolfo, Cavaradossi, Hoffmann ou Faust, qu’il incarne avec une ferveur communicative. Pour son premier récital au Capitole, il mêle mélancolie slave et ardeur italienne… À ses côtés, la pianiste française Sarah Tysman, active à Vienne et à Berlin, partenaire des plus grands chanteurs. 10 .

Place du Capitole OPÉRA NATIONAL DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 63 13 13 billetterie@capitole.toulouse.fr

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English :

A golden tone, a quivering vibrato, and a legato of supreme elegance: Joseph Calleja carries on the art of the great lyric tenors of the last century.

L’événement JOSEPH COLLEJA Toulouse a été mis à jour le 2026-07-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE