Joseph, Jean, Claude et les autres… Mémorial de la Shoah Paris
jeudi 22 octobre 2026 · Mémorial de la Shoah · Paris
Informations pratiques
À partir d’analyse d’extraits de films, cet atelier évoque la vie d’enfants juifs en France sous l’Occupation. Tout en analysant les choix de mise en scène et en s’initiant au langage cinématographique, les participants découvrent l’histoire d’enfants cachés.
Durée : 2 h30.
Chaque enfant doit être accompagné d’un adulte (qui doit lui aussi réserver sa place).
Atelier et visite pour les familles (enfant à partir de 10 ans).
Pendant les vacances de la Toussaint
Le jeudi 22 octobre 2026
de 14h00 à 16h30
payant
Tarif : 6€
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-22T17:00:00+02:00
fin : 2026-10-22T19:30:00+02:00
Date(s) : 2026-10-22T14:00:00+02:00_2026-10-22T16:30:00+02:00
Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris
Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (124m)
Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (115.49m)
Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://billetterie.memorialdelashoah.org/fr/evenement/atelier-une-histoire-a-dessiner-une-memoire-a-ecrire +33142774472 reservation@memorialdelashoah.org https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://www.facebook.com/MemorialShoah/ https://x.com/shoah_memorial
Afficher la carte du lieu Mémorial de la Shoah et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Paris (Paris)
- 19e Traversée de Paris en véhicules d’époque 19 juillet 2026
- Annette Ciné Klub • 19 juillet, Cinéma du Panthéon, Paris 19 juillet 2026
- Rêve en Ambient x Jardin21 : open air et marché de créateur·ices ᰔᩚ, Jardin 21, Paris 19 juillet 2026
- Back to Bach – Festival OuVERTures, Square Jules Verne, Paris 19 juillet 2026
- Baraplaya – Sunday Tropical vibes au Barapapa ! Le Barapapa Paris 19 juillet 2026