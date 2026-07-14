Joseph Kamel Yutz

Informations pratiques

Yutz

Joseph Kamel

126 rue de la République Yutz Moselle

Tarif : – – EUR

34

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi Mardi 2026-12-08 20:30:00

fin : 2026-12-08 22:30:00

Date(s) :

2026-12-08

Joseph Kamel, auteur-compositeur-interprète franco-égyptien, s’impose depuis quelques années comme une des grandes voix de la variété française, reconnaissable entre toutes.

Son premier album Miroirs, paru en 2023, est un véritable succès, avec notamment les singles Ton regard, Celui qui part et surtout Beau, en duo avec Julien Doré. Quand il n’est pas derrière le micro, Joseph met ses talents d’auteur-compositeur au service des plus grands noms de la variété il co-écrit notamment Mille fois pour M. Pokora, La vingtaine pour Mentissa, Ceux qu’on était pour Pierre Garnier. Fin 2025, c’est avec Daysy que Joseph est revenu avec le duo Par cœur, une balade pop enlevée qui s’est imposée instantanément.

En 2026, Joseph Kamel retrouve son public avec un deuxième album. Crash, le premier single est une véritable décharge d’adrénaline amoureuse.Tout public

34 .

126 rue de la République Yutz 57970 Moselle Grand Est +33 3 82 56 14 15 lamphy@mairie-yutz.fr

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English :

Joseph Kamel, a Franco-Egyptian singer-songwriter, has established himself in recent years as one of the leading voices in French pop music, with a voice that’s instantly recognizable.

His debut album, *Miroirs*, released in 2023, was a huge success, featuring singles such as “Ton regard,” “Celui qui part,” and especially “Beau,” a duet with Julien Doré. When he’s not behind the mic, Joseph puts his songwriting talents to work for some of the biggest names in pop music: he co-wrote “Mille fois” for M. Pokora, “La vingtaine” for Mentissa, and “Ceux qu’on était” for Pierre Garnier. In late 2025, Joseph teamed up with Daysy for the duet “Par cœur,” a lively pop ballad that became an instant hit.

In 2026, Joseph Kamel returned to his audience with a second album. “Crash,” the first single, is a true rush of romantic adrenaline.

L’événement Joseph Kamel Yutz a été mis à jour le 2026-07-11 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME