Joséphine Baker, Forever, l’histoire de ma mère Théâtre municipal Gray

Joséphine Baker, Forever, l’histoire de ma mère

Théâtre municipal 30 Rue Victor Hugo Gray Haute-Saône

Brian Bouillon Baker est le septième enfant de Joséphine Baker. Il nous invite à découvrir l’histoire de sa mère à travers un spectacle musical savoureux où il nous délivre les moments forts de la vie romanesque de son illustre maman, tour à tour artiste de music’hall, espionne, officier de l’armée de l’air et humaniste. L’auteur-compositeur Jean-Pierre Hadida l’accompagne au piano et une magnifique artiste qui incarne Joséphine nous transporte des ghettos du Missouri à Bobino dans ce spectacle chanté et dansé où contrastent l’ombre et la lumière.

Ils revisitent ainsi les années folles, Martin Luther King qu’elle rejoint à Washington, ses tubes légendaires j’ai deux amours ou La Tonkinoise mais aussi de nouvelles chansons de Jean-Pierre Hadida qui la racontent

Quand on aime on ne compte pas ou I have a dream . Enfin partagez avec Brian les souvenirs de sa tribu arc-en-ciel, nom donné aux douze enfants adoptés et originaires des 4 coins du monde. .

