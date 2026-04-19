Josh Smith, son premier concert en France ! La Bellevilloise Paris

Virtuose de la guitare blues rock, auteur-compositeur-interprète et producteur, Josh Smith est reconnu dans le monde entier comme un maître de son instrument. Il mélange avec talent et inventivité le blues, le jazz, le rock et la country dans son jeu de guitare impressionnant.Son talent a été remarqué par ses pairs dès son plus jeune âge: BB King l’a ainsi invité en première partie sur plusieurs de ses concerts, lançant sa carrière internationale. En parallèle de ses tournées et de ses collaborations avec des artistes renommés comme Joe Bonamassa ou Kirk Fletcher, Josh est également producteur et propriétaire du studio Flat V Studios à Los Angeles.

Ne manquez pas le premier concert français de ce grand nom du blues ! Le concert sera précédé d’une conférence/masterclass pour ceux qui souhaitent en apprendre plus sur son jeu et son parcours (places limitées).

Josh Smith en concert à Paris le 12 Septembre 2026 !

Le samedi 12 septembre 2026

de 20h00 à 23h00

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-12T23:00:00+02:00

fin : 2026-09-13T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-12T20:00:00+02:00_2026-09-12T23:00:00+02:00

La Bellevilloise 19-21 rue Boyer 75020 Paris

Métro -> 3 : Gambetta (Paris) (608m)

Bus -> 96 : Henri Chevreau (Paris) (223m)

Vélib -> Boyer – Ménilmontant (54.96m)

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