Joshua Redman Quartet New Morning Paris

De l’étudiant de Harvard, qui décide finalement de suivre la même voie que son saxophoniste de père (Dewey Redman) au musicien salué par toute la critique américaine, il a fait un parcours éclatant. Avant qu’il conduise ses propres formations, on a pu l’écouter aux côtés de Pat Metheny, Jack DeJohnette, Paul Motian, Roy Hargrove, Charlie Haden, Brad Mehldau. Le rêve américain, façon musicien de jazz ? Peut-être. Mais Joshua Redman offre surtout une musique subtile et euphorisante, d’une grande intelligence, inscrite dans la tradition du jazz et ouverte sur d’autres univers musicaux.

Joshua Redman est l’un des saxophonistes les plus acclamés de la scène jazz contemporaine. Né en 1969 à Berkeley, Californie, il est le fils du légendaire Dewey Redman. Bien qu’il ait étudié à Harvard et ait été accepté à Yale Law School, il choisit finalement une carrière musicale après avoir remporté le prestigieux concours Thelonious Monk en 1991.

Redman signe rapidement avec Warner Bros et sort son premier album en 1993, suivi de « Wish » et « MoodSwing », qui marquent ses débuts avec un quartet réunissant Brad Mehldau, Christian McBride et Brian Blade. Il explore divers formats, du trio (Back East, Compass) au groove électrique avec The Elastic Band (Momentum). En 2004, il cofonde le SFJAZZ Collective et multiplie les collaborations avec des artistes comme Pat Metheny, Herbie Hancock et The Bad Plus.

Son style évolutif se reflète dans des albums tels que « Walking Shadows » (2013), « Still Dreaming » (2018) et « Come What May » (2019), enregistrés avec ses partenaires de longue date. En 2020, il reforme son quartet historique pour « RoundAgain », suivi de « LongGone » en 2022. Nominé huit fois aux Grammy Awards, il reste une figure majeure du jazz moderne.

Outre ses propres projets, Redman a enregistré et joué avec des musiciens tels que Brian Blade, Ray Brown, Dave Brubeck, Chick Corea, le Dave Matthews Band, Jack DeJohnette, Bill Frisell, Aaron Goldberg, Larry Goldings, Charlie Haden et Herbie Hancock. Roy Hargrove, Roy Haynes, Billie Higgins, Milt Jackson, Elvin Jones, Quincy Jones, Big Daddy Kane, Geoff Keezer, BB King, Le Lincoln Center Jazz Orchestra, Logique du DJ, Joe Lovano, Yo Yo Ma, Branford Marsalis, Christian McBride , John Medeski, Brad Mehldau, Pat Metheny, Marcus Miller, Paul Motian, MeShell Ndegeocello, Leon Parker, Nicholas Payton, John Psathas, Simon Hochet, Dewey Redman, Dianne Reeves, Melvin Rhyne, Les Rolling Stones, Les racines, Kurt Rosenwel, John Scofield, Soulive, Incident du fromage, Clark Terry, Toots Thielemans, l’Orchestre de jazz de Trondheim, Mark Turner, McCoy Tyner, Umphrey’s McGee, US3, Bugge Wesseltoft, Cedar Walton, Stevie Wonder et Sam Yahel. Joshua Redman a été nominé pour 4 Grammys et a reçu les honneurs des critiques et sondages auprès des lecteurs de DownBeat, de Jazz Times, de The Village Voice et de Rolling Stone. Il a écrit et interprété la musique du dernier film de Louis Malle, Vanya on 42nd Street, et est à la fois vu et entendu dans le film de Robert Altman, Kansas City.

Prodigieux saxophoniste, Joshua Redman est aujourd’hui au sommet de son art.

Le lundi 06 juillet 2026

de 19h30 à 22h00

payant Prix Normal : 35 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-06T22:30:00+02:00

fin : 2026-07-07T01:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-06T19:30:00+02:00_2026-07-06T22:00:00+02:00

New Morning 9 Rue des Petites Écuries 75010 Paris



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