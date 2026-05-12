Joué en Train 2026 Joué-lès-Tours
Joué en Train 2026 Joué-lès-Tours samedi 24 octobre 2026.
Joué-lès-Tours
Joué en Train 2026
2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00
fin : 2026-10-25 18:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Vous pourrez admirer dans cette exposition de 400m² des réseaux miniatures, maquettes, dioramas, ainsi que 2 simulateurs où vous pourrez vous initier à la conduite d’une locomotive.Un espace dédié pour les enfants est également prévu.
Vous pourrez admirer dans cette exposition de 400m² des réseaux miniatures, maquettes, dioramas, ainsi que 2 simulateurs où vous pourrez vous initier à la conduite d’une locomotive.Un espace dédié pour les enfants est également prévu.
L’entrée est gratuite. Cette exposition à Joué les Tours constitue un événement pour ceux qui, mis à part les passionnés pour le modélisme, sont aussi intéressés par l’art, les nouveautés et le spectaculaire. Certains réseaux ayant fait l’objet de nombreux articles dans la presse spécialisée seront exposés. .
2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire tt160@hotmail.fr
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English :
In this 400m² exhibition, you’ll be able to admire miniature networks, models, dioramas, as well as 2 simulators where you can learn how to drive a locomotive, and a dedicated children’s area.
L’événement Joué en Train 2026 Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37
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