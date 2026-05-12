Joué-lès-Tours

Joué en Train 2026

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24 10:00:00

fin : 2026-10-25 18:30:00

Date(s) :

2026-10-24

Vous pourrez admirer dans cette exposition de 400m² des réseaux miniatures, maquettes, dioramas, ainsi que 2 simulateurs où vous pourrez vous initier à la conduite d’une locomotive.Un espace dédié pour les enfants est également prévu.

Vous pourrez admirer dans cette exposition de 400m² des réseaux miniatures, maquettes, dioramas, ainsi que 2 simulateurs où vous pourrez vous initier à la conduite d’une locomotive.Un espace dédié pour les enfants est également prévu.

L’entrée est gratuite. Cette exposition à Joué les Tours constitue un événement pour ceux qui, mis à part les passionnés pour le modélisme, sont aussi intéressés par l’art, les nouveautés et le spectaculaire. Certains réseaux ayant fait l’objet de nombreux articles dans la presse spécialisée seront exposés. .

2 Rue du Clos Neuf Joué-lès-Tours 37300 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire tt160@hotmail.fr

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English :

In this 400m² exhibition, you’ll be able to admire miniature networks, models, dioramas, as well as 2 simulators where you can learn how to drive a locomotive, and a dedicated children’s area.

L’événement Joué en Train 2026 Joué-lès-Tours a été mis à jour le 2026-05-12 par ADT 37