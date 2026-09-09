Joue-la comme Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Informations pratiques

Joue-la comme Ernest 19 et 20 septembre Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

En accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Dans la salle de médiation du rez-de-chaussée, venez jouer avec les outils de prédilection d’Ernest Pignon-Ernest, le fusain et la pierre noire. Une autre manière d’apprécier son talent de dessinateur.

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur. nombreux parkings à proximité (parking des platanes, parking de la gare) ; gare à 5 mn.

Dans la salle de médiation du rez-de-chaussée, venez jouer avec les outils de prédilection d’Ernest Pignon-Ernest, le fusain et la pierre noire. Une autre manière d’apprécier son talent de…

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