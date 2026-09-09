Visite libre de l’exposition permanente, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras
samedi 19 septembre 2026 · Bibliothèque-Musée Inguimbertine · Carpentras
Informations pratiques
Visite libre de l’exposition permanente 19 et 20 septembre Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Le parcours de l’exposition permanente explore à travers des collections archéologiques, bibliographiques, historiques et artistiques, l’histoire de Carpentras, du Comtat Venaissin et de l’Inguimbertine.
Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr Hospice construit entre 1750 et 1760 par l’architecte local Antoine d’Allemand, sous la maîtrise d’ouvrage de Monseigneur d’Inguimbert, grand mécène dans l’esprit du siècle des lumières. Les bâtiments s’ordonnent autour d’une cour carrée : rez-de-chaussée, étage et attique. Dans l’aile ouest, la chapelle abrite le tombeau de Mgr d’Inguimbert. L’apothicairerie a conservé son décor initial de paysages en camaïeu de S. Duplessis et de Peyrotte et ses chevrettes de Moustiers et de Montpellier (pots en faïence des XVIe et XVIIe siècle). La façade est surmontée de six pots à feu de près de quatre mètres de hauteur. nombreux parkings à proximité (parking des platanes, parking de la gare) ; gare à 5 mn.
Le parcours de l’exposition permanente explore à travers des collections archéologiques, bibliographiques, historiques et artistiques, l’histoire de Carpentras, du Comtat Venaissin et de…
©Ville de Carpentras
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