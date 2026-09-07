Jeux en folie !, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras

Informations pratiques

Jeux en folie ! 2 – 4 octobre Bibliothèque-Musée Inguimbertine Vaucluse

Accès libre dans la limite des puzzles, livres-jeux, PC gamer et consoles disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T12:00:00+02:00 – 2026-10-02T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T09:00:00+02:00 – 2026-10-04T12:00:00+02:00

Envie de tester, de jouer, de partager et de vous amuser gratuitement ?

La bibliothèque multimédia se transforme en véritable terrain de jeu lors de cette nouvelle édition de Biblis en folie les 2, 3 et 4 octobre 2026.

Venez découvrir une sélection de livres-jeux en Jeunesse, de puzzles ou de jeux vidéo pour tous les goûts : aventures palpitantes, défis entre amis, découvertes ludiques et moments en famille. Que vous soyez passionné·e ou simple curieux·se, c’est l’occasion parfaite de plonger dans cet univers ludique…

Quand ? aux horaires d’ouverture de la bibliothèque multimédia

Où ? Dans le forum, l’espace des Touts-petits en RDC et à l’espace « Image & Son » de votre bibliothèque.

Préparez vos manettes, votre curiosité et votre bonne humeur : le jeu dans tout ses états vous attent à la bibliothèque !

Bibliothèque-Musée Inguimbertine 180 Place Aristide Briand, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490630492 https://inguimbertine.carpentras.fr

Biblis en folie 2026

Mairie de Carpentras – Bibliothèque-Musée Inguimbertine