Le patrimoine, un modèle de développement durable, Le Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Le patrimoine, un modèle de développement durable Samedi 17 octobre, 15h00 Le Forum des patrimoines Vaucluse

Limité à 40 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-17T15:00:00+02:00 – 2026-10-17T16:30:00+02:00

Depuis plus de 40 ans, l’École d’Avignon œuvre à la connaissance, à la conservation et à la réhabilitation du patrimoine architectural. Face aux enjeux environnementaux, le bâti ancien apparaît comme une ressource essentielle : réhabiliter plutôt que démolir permet de préserver les matériaux et de valoriser les savoir-faire locaux. À travers des exemples du Comtat Venaissin et de l’arc méditerranéen, cette conférence montrera comment la réhabilitation du bâti et les techniques traditionnelles contribuent à des territoires plus sobres et résilients. Une invitation à voir le patrimoine bâti non comme un héritage du passé, mais comme une ressource d’avenir.

Par Isabelle Rolet, experte-intervenante pour l’Ecole d’Avignon, Centre de ressources pour la réhabilitation du patrimoine architectural

Tout public

Le Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944 84200 CARPENTRAS Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 https://www.lacove.fr/le-forum-des-patrimoines.html [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/le-patrimoine-un-modele-de-developpement-durable »}] Le forum des patrimoines regroupe des salles d’exposition, un centre de documentation et les ateliers éducatifs du patrimoine. Lieu ouvert à tous et gratuit, il vous emmène voyager à travers les siècles dans les 25 communes du Pays d’art et d’histoire Ventoux – Comtat Venaissin. Entrée par la porte en bois, dans le renfoncement, à gauche de la façade de l’office du tourisme

Depuis plus de 40 ans, l’École d’Avignon œuvre à la connaissance, à la conservation et à la réhabilitation du patrimoine architectural. Face aux enjeux environnementaux, le bâti ancien apparaît comme…

© École d’Avignon