Visite Guidée du Palais de Justice, Palais épiscopal (ancien), Carpentras

Informations pratiques

Visite Guidée du Palais de Justice Samedi 19 septembre, 14h00 Palais épiscopal (ancien) Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Cet ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle par l’évêque Alessandro Bichi, vous révélera ses influences italiennes, que ce soit dans l’architecture (façade et décors peints des salons d’apparat) ou dans l’art de vivre. Visites avec Stéphanie Collet, che e de projet Pays d’art et d’histoire Ventoux-Comtat Venaissin de la CoVe.

→ Tout public, dès 12 ans. Gratuit. Réservation obligatoire sur lacove.fr (places limitées). Attention, check-in strict à l’entrée.

Palais épiscopal (ancien) 66 Chem. de l’Aqueduc, 84200 Carpentras, France Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/palais-de-justice-de-carpentras »}]

Cet ancien palais épiscopal construit au XVIIe siècle par l’évêque Alessandro Bichi, vous révélera ses influences italiennes, que ce soit dans l’architecture (façade et décors peints des salons ou e…

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