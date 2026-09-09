Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat 19 et 20 septembre Forum des patrimoines Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

LES EX-VOTO DU COMTAT

RDV au Forum des patrimoines (entrée par l’OTI)

Avec l’exposition L’art de rendre grâce, Ex-voto du Comtat Venaissin, le Forum des Patrimoines vous invite à découvrir ces œuvres d’art souvent modestes et émouvantes, expressions de la piété populaire. Repartez avec votre ex-voto réalisé en atelier en autonomie.

→ Tout public. Gratuit. Sans réservation.

Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras

LES EX-VOTO DU COMTAT

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe