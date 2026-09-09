Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras
samedi 19 septembre 2026 · Forum des patrimoines · Carpentras
Informations pratiques
Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat 19 et 20 septembre Forum des patrimoines Vaucluse
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
LES EX-VOTO DU COMTAT
RDV au Forum des patrimoines (entrée par l’OTI)
Avec l’exposition L’art de rendre grâce, Ex-voto du Comtat Venaissin, le Forum des Patrimoines vous invite à découvrir ces œuvres d’art souvent modestes et émouvantes, expressions de la piété populaire. Repartez avec votre ex-voto réalisé en atelier en autonomie.
→ Tout public. Gratuit. Sans réservation.
Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras
LES EX-VOTO DU COMTAT
©Service Culture et Patrimoine de la CoVe
À voir aussi à Carpentras (Vaucluse)
- Joue-la comme Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition Ombres de Naples – Ernest Pignon-Ernest, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite libre de l’exposition permanente, Bibliothèque-Musée Inguimbertine, Carpentras 19 septembre 2026
- Visite en Scène « Paroles des Amandiers », Forum des patrimoines, Carpentras 19 septembre 2026
- Patrimoine en péril : niches et statues, les oratoires du centre ancien de Carpentras, Forum des patrimoines, Carpentras 19 septembre 2026