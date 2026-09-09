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Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras

samedi 19 septembre 2026 · Forum des patrimoines · Carpentras

Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat, Forum des patrimoines, Carpentras

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Forum des patrimoines
Adresse
79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras
Ville
84200 Carpentras
Département
Vaucluse

Visites et Ateliers au Forum des Patrimoines : les ex-voto du Comtat 19 et 20 septembre Forum des patrimoines Vaucluse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

LES EX-VOTO DU COMTAT

RDV au Forum des patrimoines (entrée par l’OTI)

Avec l’exposition L’art de rendre grâce, Ex-voto du Comtat Venaissin, le Forum des Patrimoines vous invite à découvrir ces œuvres d’art souvent modestes et émouvantes, expressions de la piété populaire. Repartez avec votre ex-voto réalisé en atelier en autonomie.
→ Tout public. Gratuit. Sans réservation.

Forum des patrimoines 79 place du 25 août 1944, 84200 Carpentras Carpentras 84200 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 67 69 21 http://www.lacove.fr Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine du pays d’art et d’histoire Ventoux Comtat Venaissin Entrée par l’office du tourisme de Carpentras
LES EX-VOTO DU COMTAT

©Service Culture et Patrimoine de la CoVe

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