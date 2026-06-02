Jouer La Mouette Théâtre Joliette Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Jouer La Mouette

Lundi 9 novembre 2026 à partir de 19h.

Mercredi 11 novembre 2026 à partir de 18h.

Jeudi 12 novembre 2026 à partir de 19h.

Vendredi 13 novembre 2026 à partir de 20h. Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-09 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-09 2026-11-11 2026-11-12 2026-11-13

Une création à partir de La Mouette d’Anton Tchekhov par la Cie Vol Plané.

Deux générations de comédien·nes réinventent un classique du théâtre pour en révéler toute son actualité.





Ainsi s’ouvre La Mouette un été, dans une maison au bord d’un lac, Konstantin Treplev s’apprête à présenter la pièce qu’il a écrite pour Nina, dont il est éperdument amoureux. Face à sa mère Arkadina, actrice célèbre, et à Trigorine, écrivain reconnu, il rêve d’un théâtre nouveau. Le spectacle débute, mais rien ne se passe comme prévu. L’art devient un terrain fragile. Les passions s’y heurtent.





Chacun·e cherche l’amour, la reconnaissance, une autre vie possible. Dans cette création à la fois théâtrale et musicale, huit artistes revisitent avec malice cette pièce du siècle dernier, pour créer un dialogue inédit sur notre époque. En interaction avec le public, ils créent un espace intime, un refuge. Il s’y joue un véritable théâtre intérieur où comédien·nes partagent leurs propres questions comment la pièce fait-elle écho dans leur vie ?





Qu’est-ce que faire commun ? Que signifie cette injonction devenue si commune réussir sa vie ?





Mise en scène Nicolas Arancibia et Alexis Moati

Avec Nicolas Arancibia, Carole Costantini, Pierre Laneyrie, Mathilde Marsan, Alexis Moati, Malo Moati, Emma Paris et Nicolas Rochette. .

Théâtre Joliette 2 Place Henri Verneuil Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A creation based on Anton Chekhov’s The Seagull by Cie Vol Plané.

L’événement Jouer La Mouette Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille