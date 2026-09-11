Jouets et jeux anciens – En partenariat avec l’association Le Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles, Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Jouets et jeux anciens – En partenariat avec l’association Le Patrimoine

de Saint-Médard-en-Jalles 18 décembre 2026 – 16 janvier 2027 Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil Gironde

Entrée libre aux horaires d’ouverture

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-18T14:30:00+01:00 – 2026-12-18T18:00:00+01:00

Fin : 2027-01-16T10:00:00+01:00 – 2027-01-16T18:00:00+01:00

Venez redécouvrir les jeux de votre enfance à travers une série d’affiches prêtées par l’association Le Patrimoine de Saint-Médard-en-Jalles.

Ludo-médiathèque, pôle Simone Veil 26, rue Aurel Chazeau 33160 Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Hastignan Gironde Nouvelle-Aquitaine

Exposition