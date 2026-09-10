Jouez à la boule flamande !, Bourloire de Bailleul, Bailleul

Informations pratiques

Jouez à la boule flamande ! 19 et 20 septembre Bourloire de Bailleul Nord

Visite libre sans réservation, durée 30 minutes minimum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Initiation au jeu par le Club de boules flamandes de Bailleul / individuelle ou en groupe / partie en 12 points.

Un jeu traditionnel à essayer seul, en famille ou entre amis, de 6 à 99 ans !

Sur une piste incurvée de 18 m de long et 3 m de large, il s’agit de faire rouler les boules pour atteindre la plume à l’autre extrémité, tout en évitant la cloche.

Calme, adresse et maîtrise du geste recommandés.

Bourloire de Bailleul 13 Ter rue Saint-Jacques, 59270 Bailleul Bailleul 59270 Nord Hauts-de-France 07 77 73 73 71 https://www.facebook.com/bouleflamande.bailleul La Boule flamande de Bailleul perpétue un jeu dont les origines remontent au Moyen Âge. Appelé « bourle » au départ, il a été rebaptisé boule en s’exportant vers les Flandres. Le club bailleulois rassemble aujourd’hui cinquante-six joueurs, mais pas de jeunes.

Dans la première moitié du XXe siècle, les bouloires se comptaient par centaines. Le jeu se pratiquait partout dans les estaminets, lors des ducasses et autres fêtes de village. Aujourd’hui, on n’en compte plus qu’une dizaine, concentrées autour de Bailleul : à Hazebrouck, Godewaersvelde, Boeschèpe ou Méteren.

La création du club de la Boule flamande à Bailleul remonte à 1961. L’association rassemble aujourd’hui cinquante-six membres. Le plus jeune a 44 ans et les pionniers, André Foutren et Lucien Belpalme, 87 ans. C’est ce qui chiffonne le plus Henri Wicke, le président : « On sent bien que notre jeu n’intéresse pas beaucoup les jeunes. Pourtant, si on ne veut pas qu’il disparaisse, il faut assurer la relève. » Autre particularité : on ne trouve aucune présence féminine dans les travées de la bouloire flamande. « Non, c’est vrai, consent Henri Wicke. Je pense que les hommes viennent ici justement pour retrouver un espace de liberté. Mais je reconnais que c’est particulier à Bailleul. » Situé rue Saint-Jacques, le club dispose de deux bouloires couvertes et d’un terrain de pétanque à l’air libre. Malgré des revenus modestes, l’association ne cherche à faire aucun bénéfice : « Notre siège se trouve à la bouloire même, l’entretien de base est assuré par nos soins et nous possédons notre propre buvette. Nos revenus découlent en partie de cette dernière, de la subvention municipale, environ 450 E, et des cotisations des membres, 15 E par an. Tout est redistribué d’une façon ou d’une autre. Nous organisons deux fois par an des banquets ouverts à tous et nous recevons à la demande des groupes en quête d’initiation : des écoles mais aussi des familles, des Belges et même récemment des Anglais. Parking à proximité

Initiation au jeu par le Club de boules flamandes de Bailleul / individuelle ou en groupe / partie en 12 points.

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