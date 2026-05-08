Le Havre

Jour de l’orgue Visite musicale à l’église Sainte-Anne

Eglise Sainte-Anne Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 15:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Commencée en 1884, la construction de l’édifice est interrompue en 1888 par le conseil municipal. Après bien des péripéties, la fin du chantier est confiée en 1911 à l’architecte William Cargill qui propose une armature en blocs de ciment et un parement en damier de silex blond et noir, en référence à l’architecture rurale du pays de Caux.

Découvrez la singularité de cet édifice avant de profiter d’une présentation de son orgue et de courts interludes musicaux interprétés par les organistes de la paroisse.

Durée 1h30

Lieu de rendez-vous communiqué lors de l’inscription .

Eglise Sainte-Anne Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 22 31 22 maison-patrimoine-info@lehavre-etretat-tourisme.com

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English : Jour de l’orgue Visite musicale à l’église Sainte-Anne

L’événement Jour de l’orgue Visite musicale à l’église Sainte-Anne Le Havre a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie