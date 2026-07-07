Journée ânes et castors Centre Social Val’Mauges Saint-Florent-le-Vieil Mauges-sur-Loire

Informations pratiques

Mauges-sur-Loire

Journée ânes et castors Centre Social Val’Mauges

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-25 10:00:00

fin : 2026-08-25 16:00:00

Date(s) :

2026-08-25

Partez à la rencontre des ânes de l’association Médiliane et menez l’enquête sur les traces du castor lors d’une journée d’animations en bord de Loire.

Le Centre Social Val’Mauges organise une journée d’animations de plein air ouverte à tous, proposée dans le cadre du programme départemental Rendez-vous Nature en Anjou .

Le programme de la matinée débute par une rencontre avec les ânes de l’association Médiliane. Les participants apprennent à les connaître, à les brosser et à s’en occuper, avant de partir en leur compagnie pour une balade sur les bords de Loire.

L’après-midi laisse place au Rallye Castor , un jeu de piste animé par la LPO (Ligue pour la Protection des Oiseaux). Ce parcours ludique invite à repérer les indices de présence du castor d’Eurasie, tels que les bois rongés ou les arbres écorcés et abattus, afin de découvrir son mode de vie et son installation en Maine-et-Loire. .

Saint-Florent-le-Vieil Ferme des coteaux Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 77 74 29 accueil@centresocial-valmauges.fr

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English :

Come meet the members of the M%E9diliane association and take part in the “In the Footsteps of the Beaver” scavenger hunt during a day of activities along the Loire River.

L’événement Journée ânes et castors Centre Social Val’Mauges Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-02 par Pôle Tourisme ôsezMauges