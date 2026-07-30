Informations pratiques

Briare

Journée anniversaire 30ans du Musée des 2 Marines et du Pont-Canal

58 Boulevard Buyser Briare Loiret

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 10:00:00

fin : 2026-09-05 16:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Le Musée des 2 Marines et du Pont-Canal célèbre ses 30 ans ! Venez partager cette journée anniversaire placée sous le signe du patrimoine fluvial et de la convivialité à travers des animations, olympiades et des découvertes autour du canal.

Le Musée des 2 Marines et du Pont-Canal fête ses 30ans aux côtés des briarois avec au programme olympiades, animations et retour sur l’histoire du Canal de Briare et de la Loire. .

58 Boulevard Buyser Briare 45250 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 31 28 27

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English :

The Museum of the Two Marinas and the Canal Bridge is celebrating its 30th anniversary! Come join us for this anniversary celebration, which will highlight river heritage and a spirit of camaraderie through activities, games, and explorations along the canal.

L’événement Journée anniversaire 30ans du Musée des 2 Marines et du Pont-Canal Briare a été mis à jour le 2026-07-30 par OT TERRES DE LOIRE ET CANAUX