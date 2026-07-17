Journée Annuelle de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay

Informations pratiques

Journée Annuelle de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique Mardi 1 décembre, 09h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Essonne

Inscription gratuite, mais obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-01T09:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00

Fin : 2026-12-01T09:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00

Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indico.in2p3.fr/event/40262/ »}]

Cette journée est dédiée à une revue de la recherche en astrophysique sur le campus. Elle comportera des présentations orales données principalement par des doctorants, ainsi qu’une table ronde.