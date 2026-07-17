Journée Annuelle de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique, Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre, Orsay
mardi 1 décembre 2026 · Institut Pascal Paris-Saclay - Grand Amphithéâtre · Orsay
Informations pratiques
Journée Annuelle de l’Axe Astrophysique de la Graduate School de Physique Mardi 1 décembre, 09h00 Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Essonne
Inscription gratuite, mais obligatoire
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-01T09:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00
Fin : 2026-12-01T09:00:00+01:00 – 2026-12-01T18:00:00+01:00
Institut Pascal Paris-Saclay – Grand Amphithéâtre Bâtiment Pascal 530 – rue André Rivière – Orsay Orsay 91400 Corbeville Essonne Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indico.in2p3.fr/event/40262/ »}]
Cette journée est dédiée à une revue de la recherche en astrophysique sur le campus. Elle comportera des présentations orales données principalement par des doctorants, ainsi qu’une table ronde.
À voir aussi à Orsay (Essonne)
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