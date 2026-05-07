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Journée Aretha Franklin BFM Centre-ville Limoges

Journée Aretha Franklin BFM Centre-ville Limoges

Journée Aretha Franklin BFM Centre-ville Limoges samedi 20 juin 2026.

Lieu : BFM Centre-ville

Adresse : 2 place Aimé Césaire

Ville : 87000 Limoges

Département : Haute-Vienne

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Limoges

Journée Aretha Franklin

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

La bibliothèque vous invite à une journée exceptionnelle avec au programme conférence, projection, quizz et un concert pour célébrer la reine de la Soul Aretha Franklin. Vous pourrez également explorer sa carrière engagée de chanteuse, pianiste et autrice-compositrice de Soul, Jazz, Gospel et Blues.   .

BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00 

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English :

L’événement Journée Aretha Franklin Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole

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