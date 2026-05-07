Journée Aretha Franklin BFM Centre-ville Limoges
Journée Aretha Franklin BFM Centre-ville Limoges samedi 20 juin 2026.
Limoges
Journée Aretha Franklin
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 14:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La bibliothèque vous invite à une journée exceptionnelle avec au programme conférence, projection, quizz et un concert pour célébrer la reine de la Soul Aretha Franklin. Vous pourrez également explorer sa carrière engagée de chanteuse, pianiste et autrice-compositrice de Soul, Jazz, Gospel et Blues. .
BFM Centre-ville 2 place Aimé Césaire Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 96 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Journée Aretha Franklin Limoges a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Limoges Métropole
À voir aussi à Limoges (Haute-Vienne)
- Spectacle musical AZTA CCM Jean Gagnant Limoges 7 mai 2026
- La Concierge rit Espace Noriac Limoges 8 mai 2026
- Visite-atelier adultes Éclat de porcelaine, Musée national Adrien Dubouché Limoges 9 mai 2026
- Match de basket Limoges CSP Boulazac Palais des Sports de Beaublanc Limoges 9 mai 2026
- Cours de cuisine Cuisine détox, le végétal dans nos assiettes Les Argentiers Limoges 9 mai 2026