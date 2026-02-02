Journée caritative et Téléthon Montregard
Journée caritative et Téléthon Montregard dimanche 4 octobre 2026.
Journée caritative et Téléthon
Montregard Haute-Loire
Tarif : – –
Vente de pain cuit au four banal
Marche et VTT
Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr
English :
Sale of bread baked in the communal oven
Walking and mountain biking
