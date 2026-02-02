Journée caritative et Téléthon Montregard

Journée caritative et Téléthon Montregard dimanche 4 octobre 2026.

Journée caritative et Téléthon

Montregard Haute-Loire

Début : 2026-10-04
fin : 2026-10-04

2026-10-04

Vente de pain cuit au four banal
Marche et VTT
Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

English :

Sale of bread baked in the communal oven
Walking and mountain biking

L’événement Journée caritative et Téléthon Montregard a été mis à jour le 2026-01-30 par Haut Pays du Velay Tourisme