Journée caritative et Téléthon

Montregard Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04

fin : 2026-10-04

Date(s) :

2026-10-04

Vente de pain cuit au four banal

Marche et VTT

.

Montregard 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 95 73 tourisme@hautpaysduvelay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Sale of bread baked in the communal oven

Walking and mountain biking

L’événement Journée caritative et Téléthon Montregard a été mis à jour le 2026-01-30 par Haut Pays du Velay Tourisme