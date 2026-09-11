Journée chantiers ouverts – future Station Bonnefoy, Future Station Bonnefoy, Toulouse

Informations pratiques

Journée chantiers ouverts – future Station Bonnefoy Samedi 19 septembre, 10h00 Future Station Bonnefoy Haute-Garonne

Accès libre et gratuit, sans réservation. Tenue règlementaire : manches longues, pantalon et chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tisséo Ingénierie renouvelle sa journée « Chantiers ouverts » et invite le grand public à découvrir quatre chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac-Cité de l’Espace et Labège-Madron.

À Bonnefoy, découvrez un chantier emblématique au cœur de la ville. Plongez dans les entrailles de la future ligne C, explorez ces espaces souterrains avant leur transformation et rencontrez les équipes qui construisent le métro de demain.

Future Station Bonnefoy 7 rue Jean Aicard, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie 05 61 14 48 50 https://www.projetsmetro.tisseo.fr/ https://www.instagram.com/tisseo_officiel/;https://www.linkedin.com/company/tisseo-ingenierie/ La future station de métro de la ligne C Bonnefoy sera implantée au cœur du quartier dynamique de Bonnefoy, offrant une vie de quartier animée avec des commerces, restaurants, bars et événements culturels tout au long de l’année. Cette

station desservira le projet urbain “Grand Matabiau quais d’Oc”. La Station Bonnefoy sera accessible via le métro ligne A, les Linéo L8 et L14.

Tisséo Ingénierie renouvelle sa Journée Chantiers Ouverts en permettant au grand public de découvrir 4 chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac – Cité de et :…

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