Journée chantiers ouverts – Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Future Station Limayrac – Cité de l’Espace, Toulouse

Informations pratiques

Journée chantiers ouverts – Future Station Limayrac – Cité de l’Espace Samedi 19 septembre, 10h00 Future Station Limayrac – Cité de l’Espace Haute-Garonne

Accès libre et gratuit, sans réservation. Tenue règlementaire : manches longues, pantalon et chaussures plates et fermées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Tisséo Ingénierie renouvelle sa journée « Chantiers ouverts » et invite le grand public à découvrir quatre chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac-Cité de l’Espace et Labège-Madron.

À Limayrac-Cité de l’Espace, explorez les profondeurs du métro en descendant jusqu’aux quais, situés au troisième sous-sol. Parcourez une partie du tunnel déjà construit et découvrez les différentes étapes d’aménagement et d’équipement de la future station.

Future Station Limayrac – Cité de l’Espace 104 rue de Limayrac, 31500 Toulouse Toulouse 31500 Bonhoure / Guilheméry / Château de l’Hers / Limayrac / Côte Pavée Haute-Garonne Occitanie 05 61 14 48 50 https://www.projetsmetro.tisseo.fr/ https://www.linkedin.com/company/tisseo-ingenierie/;https://www.instagram.com/tisseo_officiel/ La future Station Limayrac – Cité de l’Espace sera localisée sous l’allée de Limayrac, à proximité des commerces, des sites d’enseignements et des équipements métropolitains (Cité de l’Espace). La future Station Limayrac – Cité de l’Espace est accessible via les bus 23 et 37.

Tisséo Ingénierie renouvelle sa Journée Chantiers Ouverts en permettant au grand public de découvrir 4 chantiers de la ligne C et de la connexion ligne B : Blagnac, Bonnefoy, Limayrac – Cité de et -…

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