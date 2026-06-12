JOURNÉE CITOYENNE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet
JOURNÉE CITOYENNE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet samedi 13 juin 2026.
Mont Lozère et Goulet
JOURNÉE CITOYENNE
Saint Jean du Bleymard Prieuré et chapelle Mont Lozère et Goulet Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Demi-journée
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 08:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Lancement de la 1ère Journée Citoyenne du Bleymard , le samedi 13 juin dès 8 h au Prieuré et chapelle de Saint-Jean du Bleymard.
Au programme
• Désencombrement du prieuré de Saint-Jean
• Nettoyage et entretien des abords
• Fleurissement du site et de la chapelle en contrebas
Inscription auprès de Didier Médard à l’adresse suivante d.medard@montlozeregoulet.fr
Lancement de la 1ère Journée Citoyenne du Bleymard ! La commune déléguée du Bleymard est heureuse de vous inviter à participer à sa toute première Journée Citoyenne, le samedi 13 juin dès 8 h au Prieuré et chapelle de Saint-Jean du Bleymard
Au programme
• Désencombrement du prieuré de Saint-Jean
• Nettoyage et entretien des abords
• Fleurissement du site et de la chapelle en contrebas
Le matériel sera fourni par la commune. Pour remercier les participants, une collation sera offerte à midi par la municipalité.
Inscription auprès de Didier Médard à l’adresse suivante d.medard@montlozeregoulet.fr .
Saint Jean du Bleymard Prieuré et chapelle Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83 d.medard@montlozeregoulet.fr
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English :
Launch of the 1st Citizen’s Day at Le Bleymard, Saturday June 13 from 8 am at the Prieuré and chapel of Saint-Jean du Bleymard.
On the program:
? Decluttering the Saint-Jean priory
? Cleaning and upkeep of the surrounding area
? Flowering of the site and the chapel below ?
To register, contact Didier Médard at d.medard@montlozeregoulet.fr
L’événement JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere
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