JOURNÉE CITOYENNE Saint Jean du Bleymard Mont Lozère et Goulet

Mont Lozère et Goulet

JOURNÉE CITOYENNE

Saint Jean du Bleymard Prieuré et chapelle Mont Lozère et Goulet Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 08:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Lancement de la 1ère Journée Citoyenne du Bleymard , le samedi 13 juin dès 8 h au Prieuré et chapelle de Saint-Jean du Bleymard.

Au programme

• Désencombrement du prieuré de Saint-Jean

• Nettoyage et entretien des abords

• Fleurissement du site et de la chapelle en contrebas

Inscription auprès de Didier Médard à l’adresse suivante d.medard@montlozeregoulet.fr

Lancement de la 1ère Journée Citoyenne du Bleymard ! La commune déléguée du Bleymard est heureuse de vous inviter à participer à sa toute première Journée Citoyenne, le samedi 13 juin dès 8 h au Prieuré et chapelle de Saint-Jean du Bleymard

Au programme

• Désencombrement du prieuré de Saint-Jean

• Nettoyage et entretien des abords

• Fleurissement du site et de la chapelle en contrebas

Le matériel sera fourni par la commune. Pour remercier les participants, une collation sera offerte à midi par la municipalité.

Inscription auprès de Didier Médard à l’adresse suivante d.medard@montlozeregoulet.fr .

Saint Jean du Bleymard Prieuré et chapelle Mont Lozère et Goulet 48190 Lozère Occitanie +33 4 66 31 13 83 d.medard@montlozeregoulet.fr

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English :

Launch of the 1st Citizen’s Day at Le Bleymard, Saturday June 13 from 8 am at the Prieuré and chapel of Saint-Jean du Bleymard.

On the program:

? Decluttering the Saint-Jean priory

? Cleaning and upkeep of the surrounding area

? Flowering of the site and the chapel below ?

To register, contact Didier Médard at d.medard@montlozeregoulet.fr

L’événement JOURNÉE CITOYENNE Mont Lozère et Goulet a été mis à jour le 2026-06-08 par 48-OT Mont Lozere