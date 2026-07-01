Journée Cœur des femmes, Salle des Augustins, Hazebrouck

Informations pratiques

Journée Cœur des femmes Vendredi 25 septembre, 09h00 Salle des Augustins Nord

Inscription pour le parcours de dépistage

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-25T09:00:00+02:00 – 2026-09-25T16:00:00+02:00

Les maladies cardiovasculaires sont aujourd’hui la première cause de mortalité chez les femmes. Chaque jour, 200 décès de femmes dans le monde. Et pourtant, il est possible d’agir.

Et si vous preniez un moment pour vous ?

Village Santé & Bien-Être

Venez échanger avec des professionnels de santé. Tout au long de la journée, profitez également d’un – ̂ , , ́ .

Parcours de dépistage

Inscrivez-vous à un dépistage complet, gratuit et accessible à toutes.

Inscription au 03 61 55 00 54.

En seulement 1h30, faites un point essentiel sur votre santé cardiovasculaire et gynécologique.

Salle des Augustins Place Degroote Hazebrouck Hazebrouck 59190 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 61 55 00 54 »}]

Parce que la santé des femmes mérite toute notre attention, le Centre Hospitalier d’Hazebrouck, vous donne rendez-vous pour une journée entièrement dédiée à votre santé.