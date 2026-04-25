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Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle Luxeuil-les-Bains

Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle Luxeuil-les-Bains jeudi 18 juin 2026.

Adresse : Rue du Sergent Pierre Bonnot

Ville : 70300 Luxeuil-les-Bains

Département : Haute-Saône

Début : jeudi 18 juin 2026

Fin : jeudi 18 juin 2026

Heure de début : 11:30:00

Tarif : Gratuit Gratuit

Luxeuil-les-Bains

Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-18 11:30:00
fin : 2026-06-18 12:00:00

Date(s) :
2026-06-18

Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle. Place du Sergent Bonnot monument aux morts Luxeuil-les-Bains   .

Rue du Sergent Pierre Bonnot Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 93 90 00 

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English : Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle

L’événement Journée commémorative de l’appel historique du Général De Gaulle Luxeuil-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-06 par OFFICE DE TOURISME DE LUXEUIL-LES-BAINS VOSGES DU SUD

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