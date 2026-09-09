Informations pratiques

Valence

Journée conviviale au Relais du Bois

16 rue de la Bayot à Gournier Valence Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 10:00:00

fin : 2026-09-16 18:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Portes ouvertes du Relais du Bois marché d’artisans et de créateurs, démonstrations de tournage et de sculpture, jeux en bois et pizzas cuites au feu de bois… Une journée conviviale pour petits et grands !

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16 rue de la Bayot à Gournier Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 61 98 50 96 contact@relaisdubois.fr

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English :

Relais du Bois Open House: an artisans’ and creators’ market, woodturning and woodcarving demonstrations, wooden toys, and wood-fired pizzas… A fun-filled day for all ages!

L’événement Journée conviviale au Relais du Bois Valence a été mis à jour le 2026-08-28 par Valence Romans Tourisme