Journée culturelle comorienne

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Danses traditionnelles, gastronomie et autres activités qui mettent en valeur la culture comorienne. Programme détaillé à venir ultérieurement. Organisation Union comorienne de Locminé. .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 41 49 61 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Journée culturelle comorienne Locminé a été mis à jour le 2025-12-18 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE