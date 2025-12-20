Journée culturelle comorienne Locminé
Journée culturelle comorienne Locminé samedi 18 avril 2026.
Journée culturelle comorienne
Salle de la Maillette Locminé Morbihan
Tarif : – –
Début : 2026-04-18
fin : 2026-04-18
2026-04-18
Danses traditionnelles, gastronomie et autres activités qui mettent en valeur la culture comorienne. Programme détaillé à venir ultérieurement. Organisation Union comorienne de Locminé. .
Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 41 49 61 37
