Journée culturelle comorienne Locminé samedi 18 avril 2026.

Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Début : 2026-04-18
2026-04-18

Danses traditionnelles, gastronomie et autres activités qui mettent en valeur la culture comorienne. Programme détaillé à venir ultérieurement. Organisation Union comorienne de Locminé.   .

Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 41 49 61 37 

