Yogalire Locminé
Yogalire Locminé samedi 4 juillet 2026.
Locminé
Yogalire
place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Partagez en famille un atelier alliant le yoga et le livre. Sarah Beucher vous accompagne dans son exploration autour d’une histoire, de postures surprenantes et d’éveil musical.
Animé par Sarah Beucher (Family Zen).
Dans le cadre de Partir en Livre édition 2026.
Sur inscription. Pour les 3 à 7 ans. Duo parent enfant. .
place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 61 01 70
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English :
L’événement Yogalire Locminé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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