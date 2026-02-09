Marché de producteurs, créateurs et artisans Locminé
Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé Morbihan
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-19
2026-07-18
Organisation Breizhanim56. Gratuit, de 9h à 23h. Restauration buvette. .
Salle de la Maillette, rue des Vénètes Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 07 36 09 45
