A table… pour l’éternité Locminé
A table… pour l’éternité Locminé dimanche 14 juin 2026.
Locminé
A table… pour l’éternité
5 place Anne de Bretagne Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Dans une famille dysfonctionnelle mais drôle.. un simple repas tourne au règlement de comptes
Nouvelle comédie noire ! Écriture et mise en scène Aliéna Charron. Entrée et prix libre, collation offerte à l’issue de la représentation. A 16h. .
5 place Anne de Bretagne Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 64 52 46 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement A table… pour l’éternité Locminé a été mis à jour le 2026-05-26 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
À voir aussi à Locminé (Morbihan)
- Trophée Centre Morbihan Locminé 29 mai 2026
- Trophée Centre Morbihan Locminé 29 mai 2026
- Concert Les Studios Ghibli Locminé 30 mai 2026
- Atelier de réparation vélos, Médiathèque de Locminé, Locminé 30 mai 2026
- UTL Locminé, « Comment meurent les démocraties ? » Locminé 2 juin 2026