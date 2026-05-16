Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan Locminé
Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan Locminé samedi 13 juin 2026.
Locminé
Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan
Parking Salle de la Maillette Locminé Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Le Centre d’Incendie et de Secours vous invite à venir découvrir le village des Sapeurs-Pompiers le samedi 13 juin sur le parking de la salle de la Maillette, de 13h30 à 20h00.
Au programme
Expositions de véhicules
Démonstrations
Présentation des activités Sapeurs-Pompiers et de ses partenaires
Cérémonie (17h00)
(Buvettes et snacking sur place) .
Parking Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 01 02 09
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English :
L’événement Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan Locminé a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE
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