Locminé

Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan

Parking Salle de la Maillette Locminé Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Le Centre d’Incendie et de Secours vous invite à venir découvrir le village des Sapeurs-Pompiers le samedi 13 juin sur le parking de la salle de la Maillette, de 13h30 à 20h00.

Au programme

Expositions de véhicules

Démonstrations

Présentation des activités Sapeurs-Pompiers et de ses partenaires

Cérémonie (17h00)

(Buvettes et snacking sur place) .

Parking Salle de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 2 97 01 02 09

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English :

L’événement Journée de Rassemblement des Sapeurs-Pompiers du Morbihan Locminé a été mis à jour le 2026-05-16 par OT CENTRE MORBIHAN COMMUNAUTE