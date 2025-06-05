UTL Locminé, Il était une fois les mégalithes Locminé

UTL Locminé, Il était une fois les mégalithes

Par Paul Maisonneuve, conteur, écrivain. Avec des contes, des légendes, des croyances, la racontée s’aventure autour des menhirs, dolmens, fées et korrigans… De l’humour et du rêve accompagnés par un petit orgue de Barbarie. Réservé aux adhérents UTL, adhésion 30 € par an. A 14h30. .

Espace de la Maillette Locminé 56500 Morbihan Bretagne +33 6 08 43 55 44

