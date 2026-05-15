Journée de clôture Festival des Pas D’Côté Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère

Romans-sur-Isère

Journée de clôture Festival des Pas D’Côté

Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 12:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Et si on terminait le festival par un banquet ? Chacun apporte un plat à partager dans une ambiance musicale !

Au programme Banquet partagé de 12h à 14h30

Suivi d’une scène ouverte pour écouter, découvrir et encourager les talents locaux !

.

Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journée de clôture Festival des Pas D’Côté

How about ending the festival with a banquet? Everyone brings a dish to share in a musical atmosphere!

Program: shared banquet from 12pm to 2:30pm

Followed by an open stage to listen to, discover and encourage local talent!

L’événement Journée de clôture Festival des Pas D’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme