Journée de clôture Festival des Pas D’Côté Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère
Journée de clôture Festival des Pas D’Côté Maison de Quartier Saint-Nicolas Romans-sur-Isère dimanche 7 juin 2026.
Romans-sur-Isère
Journée de clôture Festival des Pas D’Côté
Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 12:00:00
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
Et si on terminait le festival par un banquet ? Chacun apporte un plat à partager dans une ambiance musicale !
Au programme Banquet partagé de 12h à 14h30
Suivi d’une scène ouverte pour écouter, découvrir et encourager les talents locaux !
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Maison de Quartier Saint-Nicolas 14 Place du Chapitre Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 72 47 70 animation2@mqstnicolas.fr
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English : Journée de clôture Festival des Pas D’Côté
How about ending the festival with a banquet? Everyone brings a dish to share in a musical atmosphere!
Program: shared banquet from 12pm to 2:30pm
Followed by an open stage to listen to, discover and encourage local talent!
L’événement Journée de clôture Festival des Pas D’Côté Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-05-11 par Valence Romans Tourisme
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