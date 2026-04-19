Journée de collecte à la déchèterie Sévérac d’Aveyron
Journée de collecte à la déchèterie Sévérac d’Aveyron samedi 22 août 2026.
Sévérac d’Aveyron
Journée de collecte à la déchèterie
Route de Lavernhe (D11) Sévérac d’Aveyron Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
La Transformerie, recyclerie solidaire, sera présente à la déchèterie de Sévérac d’Aveyron. Profitez-en pour offrir une seconde vie à vos objets et vos meubles plutôt que de les jeter !
–
Le samedi 22 août, de 10h à 12h et de 13h30 à 16h30 à la déchèterie de Sévérac d’Aveyron, la Transformerie vient à vous pour vous aider à définir ce qui peut être réemployable. Objectif sauver toujours plus d’objets et de meubles avant recyclage. .
Route de Lavernhe (D11) Sévérac d’Aveyron 12150 Aveyron Occitanie
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English :
La Transformerie, a community recycling center, will be present at the Sévérac d’Aveyron waste collection center. Take advantage of the opportunity to give your objects and furniture a second life, rather than throwing them away!
L’événement Journée de collecte à la déchèterie Sévérac d’Aveyron a été mis à jour le 2026-04-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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