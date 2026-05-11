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Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature Ussel

Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature Ussel

Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature Ussel samedi 30 mai 2026.

Adresse : 3 Rue du Stade

Ville : 19200 Ussel

Département : Corrèze

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : samedi 30 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Ussel

Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :
2026-05-30

Programme
Matin Ferme pédagogique du grand chêne -Après-midi Balade en poney Les crins d’AYLA

Toute la journée
Mascotte Winnie l’ourson et Gros Minet
Ateliers jardinage, Pêche aux canard, bulles, parcours de motricité, piscine à balles, jeux de transvasement, ateliers créatifs, zéro déchets et GEMAPI (insectes) …
Peinture végétale et empreintes d’animaux en plâtre Centre permanent d’initiatives pour l’environnement
Atelier bougie à la cire d’abeille Le rucher de Montusclat la miellerie
Parcours des Minichampions courses de draisienne, podium et médaille
Atelier sensoriel Associations les Ptits bouts
Sensibilisation Bébé signes Notre-Dame de la Providence
Lecture à la demande, découverte de jeux de société, prêt de livres… Médiathèque HCC
Rencontre avec des professionnels médicaux et paramédicaux

Ateliers sur réservation
Places limitées, inscription obligatoire   .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 60  dir.maison.enfance@ussel19.fr

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English : Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature

L’événement Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze

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