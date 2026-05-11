Ussel

Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature

3 Rue du Stade Ussel Corrèze

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Programme

Matin Ferme pédagogique du grand chêne -Après-midi Balade en poney Les crins d’AYLA

Toute la journée

Mascotte Winnie l’ourson et Gros Minet

Ateliers jardinage, Pêche aux canard, bulles, parcours de motricité, piscine à balles, jeux de transvasement, ateliers créatifs, zéro déchets et GEMAPI (insectes) …

Peinture végétale et empreintes d’animaux en plâtre Centre permanent d’initiatives pour l’environnement

Atelier bougie à la cire d’abeille Le rucher de Montusclat la miellerie

Parcours des Minichampions courses de draisienne, podium et médaille

Atelier sensoriel Associations les Ptits bouts

Sensibilisation Bébé signes Notre-Dame de la Providence

Lecture à la demande, découverte de jeux de société, prêt de livres… Médiathèque HCC

Rencontre avec des professionnels médicaux et paramédicaux

Ateliers sur réservation

Places limitées, inscription obligatoire .

3 Rue du Stade Ussel 19200 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 72 31 60 dir.maison.enfance@ussel19.fr

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English : Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature

L’événement Journée de la petite enfance les petits explorateurs de la nature Ussel a été mis à jour le 2026-05-06 par Office de Tourisme de Haute Corrèze