Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac samedi 20 décembre 2025.
Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-12-20
fin : 2025-12-20
Date(s) :
2025-12-20
Les associations Ami’Kdo et Vivez Saint Geniez vous propose une journée spéciale Ami’Kdo pour fêter Noël !
Rendez-vous Samedi 20 décembre, toute la matinée, à la place des Fruits. Gagnez sur présentation de vos tickets de caisse du jour 1500€ de chèques Amikdo à partager.
Trois urnes seront à disposition pour le tirage au sort
une urne pour les achats effectués jusqu’à 20 €
une urne pour les achats effectués de 20 à 50 €
une urne pour les achats effectués de plus de 50€ .
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie
English :
The Ami’Kdo and Vivez Saint Geniez associations are organizing a special Ami’Kdo day to celebrate Christmas!
L’événement Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-12-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)