Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Les associations Ami’Kdo et Vivez Saint Geniez vous propose une journée spéciale Ami’Kdo pour fêter Noël !

Rendez-vous Samedi 20 décembre, toute la matinée, à la place des Fruits. Gagnez sur présentation de vos tickets de caisse du jour 1500€ de chèques Amikdo à partager.

Trois urnes seront à disposition pour le tirage au sort

une urne pour les achats effectués jusqu’à 20 €

une urne pour les achats effectués de 20 à 50 €

une urne pour les achats effectués de plus de 50€ .

Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie

English :

The Ami’Kdo and Vivez Saint Geniez associations are organizing a special Ami’Kdo day to celebrate Christmas!

L’événement Journée de l’Amikdo à Saint Geniez d’Olt Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2025-12-13 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)