Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac

Spectacle Attention à ta tête

Route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Attention à ta tête est un spectacle de jonglage drôle et décalé avec 3 filles et une baignoire.

Un spectacle où la jonglerie, l’antipodisme et le mouvement sont mélangés pour créer de nouvelles formes de manipulation, très éloignées de la jonglerie traditionnelle. Les objets sont rattrapés par les mains et les pieds, les corps se confondent avec le jonglage et le jonglage avec le corps.

Avec la Cie Le Polpesse

Rendez-vous à la salle de la Cascade

Tout public, à partir de 6 ans

Durée 45 min .

Route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32

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English :

Attention à ta tête is a funny, offbeat juggling show with 3 girls and a bathtub.

L’événement Spectacle Attention à ta tête Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)