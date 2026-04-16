Spectacle Attention à ta tête Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Spectacle Attention à ta tête Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac mercredi 22 avril 2026.
Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac
Spectacle Attention à ta tête
Route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-22
fin : 2026-04-22
Date(s) :
2026-04-22
Attention à ta tête est un spectacle de jonglage drôle et décalé avec 3 filles et une baignoire.
Un spectacle où la jonglerie, l’antipodisme et le mouvement sont mélangés pour créer de nouvelles formes de manipulation, très éloignées de la jonglerie traditionnelle. Les objets sont rattrapés par les mains et les pieds, les corps se confondent avec le jonglage et le jonglage avec le corps.
Avec la Cie Le Polpesse
Rendez-vous à la salle de la Cascade
Tout public, à partir de 6 ans
Durée 45 min .
Route de Pomayrols Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 5 65 70 30 32
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English :
Attention à ta tête is a funny, offbeat juggling show with 3 girls and a bathtub.
L’événement Spectacle Attention à ta tête Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-04-14 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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