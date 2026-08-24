Journée de prospection mycologique Pleurtuit
mercredi 4 novembre 2026 · Pleurtuit
Informations pratiques
Pleurtuit
Journée de prospection mycologique
Place des Frères Lumière Pleurtuit Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-04 14:00:00
fin : 2026-11-04 17:00:00
Date(s) :
2026-11-04
Par l’APPIC
Animation pédagogique ouverte au public (familles, adultes) prospection et présentation des espèces récoltées.
Inscription 02 99 88 41 13 et mairie@pleurtuit.com (limité à 20 places). .
Place des Frères Lumière Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13
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English :
L’événement Journée de prospection mycologique Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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