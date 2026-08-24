Informations pratiques

Pleurtuit

Journée de prospection mycologique

Place des Frères Lumière Pleurtuit Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-04 14:00:00

fin : 2026-11-04 17:00:00

Date(s) :

2026-11-04

Par l’APPIC

Animation pédagogique ouverte au public (familles, adultes) prospection et présentation des espèces récoltées.

Inscription 02 99 88 41 13 et mairie@pleurtuit.com (limité à 20 places). .

Place des Frères Lumière Pleurtuit 35730 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 88 41 13

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English :

L’événement Journée de prospection mycologique Pleurtuit a été mis à jour le 2026-08-24 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme