Journée découverte Bien-être au village des métiers d’antan et musée Motobécane Saint-Quentin

Saint-Quentin

Journée découverte Bien-être au village des métiers d’antan et musée Motobécane

5 rue de La Fère Saint-Quentin Aisne

Tarif : 11 – 11 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 18:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Le village des métiers d’Antan et musée Motobécane vous invitent à participer à une journée Bien-être le dimanche 7 juin 2026.

De 10h à 18h, une après midi dédiée au bien-être et à la détente, avec 14 exposants réunis pour vous faire découvrir leurs produits et savoir-faire autour du soin et du mieux-vivre. Le billet comprend l’accès aux exposants ainsi que la visite des deux musées.

Tarifs 11€ par adulte , 7,50€ par enfant.

Billets uniquement disponibles sur place le jour même.

Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane 5 rue de La Fère Saint-Quentin.

Le village des métiers d’Antan et musée Motobécane vous invitent à participer à une journée Bien-être le dimanche 7 juin 2026.

De 10h à 18h, une après midi dédiée au bien-être et à la détente, avec 14 exposants réunis pour vous faire découvrir leurs produits et savoir-faire autour du soin et du mieux-vivre. Le billet comprend l’accès aux exposants ainsi que la visite des deux musées.

Tarifs 11€ par adulte , 7,50€ par enfant.

Billets uniquement disponibles sur place le jour même.

Village des Métiers d’Antan & Musée Motobécane 5 rue de La Fère Saint-Quentin. .

5 rue de La Fère Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 66 13 13

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English :

The Village des métiers d’Antan and Motobécane Museum invite you to take part in a Wellness Day on Sunday, June 7, 2026.

From 10 a.m. to 6 p.m., an afternoon dedicated to well-being and relaxation, with 14 exhibitors bringing together their products and expertise in the fields of health and well-being. The ticket includes access to the exhibitors and a visit to the two museums.

Prices: 11? per adult, 7.50? per child.

Tickets only available on site on the day.

Village des Métiers d?Antan & Musée Motobécane 5 rue de La Fère Saint-Quentin.

L’événement Journée découverte Bien-être au village des métiers d’antan et musée Motobécane Saint-Quentin a été mis à jour le 2026-06-02 par OT du Saint-Quentinois