Journée découverte du rugby Stade Matet Royan
mercredi 2 septembre 2026 · Stade Matet · Royan
Informations pratiques
Royan
Journée découverte du rugby
Stade Matet 9 av Pierre Delsalle Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-02 16:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00
Date(s) :
2026-09-02
Viens découvrir le rugby avec un essai gratuit chaque mercredi de septembre. Pour les filles et les garçons de 3 à 14 ans.
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Stade Matet 9 av Pierre Delsalle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 81 62 56 ecolederugbydursr@gmail.com
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English :
Come discover rugby with a free trial every Wednesday in September. For girls and boys ages 3 to 14.
L’événement Journée découverte du rugby Royan a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de Royan
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