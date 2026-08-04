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AGENDA · Royan

Journée découverte du rugby Stade Matet Royan

mercredi 2 septembre 2026 · Stade Matet · Royan

Informations pratiques

Début
mercredi 2 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Stade Matet
Adresse
9 av Pierre Delsalle
Ville
17200 Royan
Département
Charente-Maritime
Tarif

Royan

Journée découverte du rugby

Stade Matet 9 av Pierre Delsalle Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-09-02 16:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :
2026-09-02

Viens découvrir le rugby avec un essai gratuit chaque mercredi de septembre. Pour les filles et les garçons de 3 à 14 ans.
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Stade Matet 9 av Pierre Delsalle Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 81 62 56  ecolederugbydursr@gmail.com

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English :

Come discover rugby with a free trial every Wednesday in September. For girls and boys ages 3 to 14.

L’événement Journée découverte du rugby Royan a été mis à jour le 2026-07-30 par Mairie de Royan

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