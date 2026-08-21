Journée découverte sports enchaînés, Complexe sportif Yves Carlier, Senlis

Informations pratiques

Journée découverte sports enchaînés Dimanche 4 octobre, 14h00 Complexe sportif Yves Carlier Oise

6 € pour les moins de 18 ans / 12 €pour les adultes / 18 € pour les relais

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

Fin : 2026-10-04T14:00:00+02:00 – 2026-10-04T18:00:00+02:00

4 courses adaptées à chaque âge avec la possibilité de participer en cross Triathlon ou en cross Duathlon

Distances en Cross Triathlon :

• 6-8 ans : 50m/1000m/300m

• 9-11 ans : 100m/2000m/900m

• 12-14 ans : 200m/3000m/1500m

• +15 ans et adultes : 300m/6000m/2100m relais possible

Distances en cross Duathlon :

• 6-8 ans : 300m/1000m/300m

• 9-11 ans : 600m/2000m/900m

• 12-14 ans : 900m/3000m/1500m

• +15 ans et adultes : 1500m/6000m/2100m relais possible

Complexe sportif Yves Carlier 21 Rue Yves Carlier, 60300 SENLIS Senlis 60300 Oise Hauts-de-France https://www.ville-senlis.fr/equipements-sportifs/ [{« type »: « link », « value »: « https://cross-triathlon-et-cross-duathlon-decouverte.adeorun.com/ »}]

Découvrir le triathlon ou le duathlon en individuel ou en relai