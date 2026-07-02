Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne Espace des Augustins Montauban

Informations pratiques

Montauban

Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne

Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 09:30:00

fin : 2026-11-13 17:00:00

Date(s) :

2026-11-13

Organisée par le Service Régional de l’Archéologie (Drac Occitanie), en partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne et la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne.

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Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr

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English : Tarn-et-Garonne Departmental Archaeology Day

Organized by the Regional Archaeology Service (DRAC Occitanie), in partnership with the Tarn-et-Garonne Departmental Council and the Archaeological and Historical Society of Tarn-et-Garonne.

L’événement Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban