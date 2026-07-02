Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne Espace des Augustins Montauban
vendredi 13 novembre 2026 · Espace des Augustins · Montauban
Informations pratiques
Montauban
Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 09:30:00
fin : 2026-11-13 17:00:00
Date(s) :
2026-11-13
Organisée par le Service Régional de l’Archéologie (Drac Occitanie), en partenariat avec le Conseil départemental de Tarn-et-Garonne et la Société archéologique et historique de Tarn-et-Garonne.
.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 93 90 86 espacedesaugustins@tarnetgaronne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Tarn-et-Garonne Departmental Archaeology Day
Organized by the Regional Archaeology Service (DRAC Occitanie), in partnership with the Tarn-et-Garonne Departmental Council and the Archaeological and Historical Society of Tarn-et-Garonne.
L’événement Journée départementale de l’archéologie en Tarn-et-Garonne Montauban a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme du Grand Montauban
À voir aussi à Montauban (Tarn-et-Garonne)
- Danse Festival Plume En Scène Rue du Général D’Amade Montauban 19 août 2026
- Visite guidée : la Banque de France de Montauban vous ouvre ses portes !, Banque de France – Montauban, Montauban 19 septembre 2026
- Le temps d’une pose usages et histoires de la photographie en Tarn-et-Garonne Espace Les Augustins Montauban 19 septembre 2026
- Mike Andersen Band Espace des Augustins Montauban 2 octobre 2026
- Devenir Bwgcolman voyage illustré en terre aborigène Espace des Augustins Montauban 6 octobre 2026