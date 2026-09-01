Informations pratiques

Mulhouse

Journée des amis du Musée de l’Automobile

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Vivez une journée placée sous le signe de la passion automobile et retrouvez l’ambiance unique des voitures anciennes, en les admirant, mais aussi en les entendant rouler comme à leur belle époque.

Au programme

– roulage des voitures du musée (sous réserve météo) à 11h, 14h et 15h,

– présence d’un bus ancien de Soléa,

– ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration,

– roulage libre pour les participants avec leur propre véhicule (promenade possible avec passagers).

Pour faire tourner votre voiture sur l’autodrome, l’inscription est obligatoire.

Un rendez-vous convivial et passionné, où les amateurs de belles mécaniques se retrouvent pour partager leur amour des véhicules anciens. .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 96 19 13 marius.engelmann52@outlook.com

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English :

L’événement Journée des amis du Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace