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AGENDA · Mulhouse

Journée des amis du Musée de l’Automobile Mulhouse

samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
17 rue de la Mertzau
Ville
68100 Mulhouse
Département
Haut-Rhin
Tarif

Mulhouse

Journée des amis du Musée de l’Automobile

17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Vivez une journée placée sous le signe de la passion automobile et retrouvez l’ambiance unique des voitures anciennes, en les admirant, mais aussi en les entendant rouler comme à leur belle époque.

Au programme
– roulage des voitures du musée (sous réserve météo) à 11h, 14h et 15h,
– présence d’un bus ancien de Soléa,
– ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration,
– roulage libre pour les participants avec leur propre véhicule (promenade possible avec passagers).

Pour faire tourner votre voiture sur l’autodrome, l’inscription est obligatoire.

Un rendez-vous convivial et passionné, où les amateurs de belles mécaniques se retrouvent pour partager leur amour des véhicules anciens.   .

17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 96 19 13  marius.engelmann52@outlook.com

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English :

L’événement Journée des amis du Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace

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