Journée des amis du Musée de l’Automobile Mulhouse
samedi 19 septembre 2026 · Mulhouse
Informations pratiques
Mulhouse
Journée des amis du Musée de l’Automobile
17 rue de la Mertzau Mulhouse Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 16:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Vivez une journée placée sous le signe de la passion automobile et retrouvez l’ambiance unique des voitures anciennes, en les admirant, mais aussi en les entendant rouler comme à leur belle époque.
Au programme
– roulage des voitures du musée (sous réserve météo) à 11h, 14h et 15h,
– présence d’un bus ancien de Soléa,
– ouverture exceptionnelle de l’atelier de restauration,
– roulage libre pour les participants avec leur propre véhicule (promenade possible avec passagers).
Pour faire tourner votre voiture sur l’autodrome, l’inscription est obligatoire.
Un rendez-vous convivial et passionné, où les amateurs de belles mécaniques se retrouvent pour partager leur amour des véhicules anciens. .
17 rue de la Mertzau Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 6 36 96 19 13 marius.engelmann52@outlook.com
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English :
L’événement Journée des amis du Musée de l’Automobile Mulhouse a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace
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