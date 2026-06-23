Journée des arts, cultures et chorégraphies urbains Square des arènes de Lutèce et square Capitan PARIS samedi 27 juin 2026.

La Journée des arts, des cultures et des chorégraphies urbains investit les Arènes de Lutèce le samedi 27 juin, de 15h à 21h, pour un temps fort placé sous le signe de la création, du partage et de la convivialité. Au programme : capoeira, breakdance, défilée de mode, DJ, …

Que vous soyez passionné·e ou simple curieux·se, cet événement est l’occasion de découvrir des talents, de participer à des animations et de célébrer la diversité des expressions urbaines au cœur d’un site historique parisien.

Découvrir la richesse urbaine dans un lieu emblématique de la capitale.

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-28T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T21:00:00+02:00

Square des arènes de Lutèce et square Capitan 4 rue des arènes 75005 PARIS

https://www.animactisce.org/ +33143374092 cacensier@actisce.org https://www.facebook.com/centrecensier/ https://www.facebook.com/centrecensier/



Afficher la carte du lieu Square des arènes de Lutèce et square Capitan et trouvez le meilleur itinéraire

