Informations pratiques

Servian

JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Servian Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

Venez découvrir les associations locales, rencontrer les acteurs de la communauté serviannaise et échanger autour de projets passionnants !

La ville de Servian vous donne rendez-vous pour sa Journée des Associations, un moment convivial placé sous le signe de la découverte et du partage. Sport, culture, loisirs, musique, théâtre… de nombreuses activités seront représentées, pour vous permettre de découvrir la richesse de la vie associative de la commune.

Que vous souhaitiez pratiquer une nouvelle activité, vous investir dans la vie locale ou simplement rencontrer les bénévoles, cette journée est l’occasion idéale d’échanger et de trouver l’association qui vous correspond.

À 11h30, un accueil des nouveaux arrivants sera organisé. .

Servian 34290 Hérault Occitanie +33 4 67 39 29 60 communication@ville-servian.fr

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English : JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS

Come discover local organizations, meet members of the Servian community, and discuss exciting projects!

L’événement JOURNÉE DES ASSOCIATIONS ET ACCUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS Servian a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34