Journée des familles, Médiathèque André Malraux, Béziers
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque André Malraux · Béziers
Informations pratiques
Journée des familles Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque André Malraux Hérault
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:00:00+02:00
Célébrons les bibliothèques en famille.
La 3ème édition de l’événement national Biblis en folie est riche en activités. La MAM et le Comité Territoire Global de Béziers, composé de la Mairie, de la CAF ainsi que l’ensemble du tissu associatif du biterrois, vous ont préparé un beau week-end en famille. Au programme des festivités : parcours sportifs, jeu de l’oie, initiation au goût, massage bébé, jeu d’échecs, atelier créatif, ludothèques, recyclobus….
Médiathèque André Malraux 1 Place du 14 Juillet, 34500 Béziers, France Béziers 34500 Hérault Occitanie 0499410550 http://www.mediatheque-beziers.agglo.org La médiathèque André Malraux de Béziers Méditerranée a ouvert ses portes au public en septembre 2008.
Dans un bâtiment résolument moderne, concentré de recherche architecturale, de haute technologie, de techniques de développement durable, signé par l’architecte Jean-Michel Wilmotte, 150 000 documents tous supports (livres, BD, DVD, presse, CD,…) sont à la disposition de tous et invitent à de multiples découvertes culturelles.
Biblis en folie 2026
©ville de Béziers
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