Journée des Fiertés chez SOR SOR Paris

Venez passer la journée des Fiertés le 27 juin dans un café & bar à vin féministe et queer, sûr et chaleureux – avec terrasse ensoleillée et ombragée.

Au programme : jeux de société, paillettes & surprises !

Célébrer nos fiertés pour tous·tes celleux qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher.

Le samedi 27 juin 2026

de 14h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T17:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T03:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles 75020 Paris

https://www.instagram.com/sor.paris20/



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