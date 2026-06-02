Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Journée des Fiertés chez SOR SOR Paris

Journée des Fiertés chez SOR SOR Paris

Journée des Fiertés chez SOR SOR Paris samedi 27 juin 2026.

Lieu : SOR

Adresse : 3, rue des Tourelles

Ville : 75020 Paris

Département : Paris

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Venez passer la journée des Fiertés le 27 juin dans un café & bar à vin féministe et queer, sûr et chaleureux – avec terrasse ensoleillée et ombragée.

Au programme : jeux de société, paillettes & surprises !

Célébrer nos fiertés pour tous·tes celleux qui ne peuvent ou ne veulent pas marcher.
Le samedi 27 juin 2026
de 14h00 à 00h00
gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-06-27T17:00:00+02:00
fin : 2026-06-27T03:00:00+02:00
Date(s) : 2026-06-27T14:00:00+02:00_2026-06-27T00:00:00+02:00

SOR 3, rue des Tourelles  75020 Paris
https://www.instagram.com/sor.paris20/


Afficher la carte du lieu SOR et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)